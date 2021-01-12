اتحاد الكرة المصري يغرم سيد عبد الحفيظ وهاني سعيد بـ50 ألف جنية

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، توقيع غرامة مالية على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قدرها 50 ألف جنيه بسبب الاعتراض على التحكيم.
وقالت لجنة الانضباط في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أنه تقرر إيقاف عماد عزت حسنين مدرب فريق إنبي عشر مباريات وتغريمه خمسين ألف جنيه بعدما اعتدى بالضرب والسب على حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز في دوري الناشئين.
كما قررت اللجنة تغريم حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لنادي إنبي خمسين ألف جنيه وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز خمسين ألف جنيه.
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