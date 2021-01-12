علي عدنان يخضع للفحوص الطبية غداً

وتعرضَ علي عدنان إلى هذه الإصابة بعد عرقلته من قبل لاعبي المنتخب الإماراتي بالقرب من منطقة الجزاء بالدقيقة 51 ، ليغادر الملعب متأثراً بالإصابة، وليحل بدلاً عنه اللاعب ضرغام إسماعيل.

ويعاني الظهير الأيسر لمنتخبنا الوطني من آلام قوية في الكتف الأيسر ، بانتظار الفحوصات الطبية لمعرفة حجم الإصابة التي لحقت به.