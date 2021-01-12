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علي عدنان يخضع للفحوص الطبية غداً

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-12 | 19:43

علي عدنان يخضع للفحوص الطبية غداً

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سيخضعُ لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم، علي عدنان، إلى الفحوص الطبية، يوم غد الأربعاء، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الكتف خلال مباراة المنتخب الودية أمام منتخب الامارات والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وتعرضَ علي عدنان إلى هذه الإصابة بعد عرقلته من قبل لاعبي المنتخب الإماراتي بالقرب من منطقة الجزاء بالدقيقة 51 ، ليغادر الملعب متأثراً بالإصابة، وليحل بدلاً عنه اللاعب ضرغام إسماعيل.

ويعاني الظهير الأيسر لمنتخبنا الوطني من آلام قوية في الكتف الأيسر ، بانتظار الفحوصات الطبية لمعرفة حجم الإصابة التي لحقت به.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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