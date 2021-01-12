بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد حريق داخل ساحة لوقوف السيارات في نينوى.

وقالت المديرية في بيان، إنه "تم احتراق ( 2000 ) لتر من مادة النفثا المستخرجة من مادة النفط الخام من داخل ساحة لوقوف السيارات في حي المشاهدة بمحافظة نينوى"، موضحة أن "مفارزنا في مركز اليرموك تمكنت باسناد من مركز رأس الجادة من السيطرة على الحادث بعد تطويق النيران من عدة محاور وإخماد ألسنة اللهب المتصاعدة والحد من توسعها ووصولها إلى العجلات الحوضية القريبة والدور السكنية القريبة".

وأضافت أنه "تم انقاذ (١٣) عجلة حوضية محملة بالوقود داخل الساحة وبدون اي أضرار بشرية".