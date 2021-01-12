انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تعلن تسجيل أكثر من 14 مليون ناخب بايومترياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 14 مليون ناخب بايومترياً.
وقالت المفوضية بحسب وكالة الانباء العراقية، إنه "تم تسجيل أكثر من 14 مليون ناخب بايومتريا وتوزيع أكثر من 12 مليون بطاقة بايومترية بين الناخبين".
وأكدت المفوضية "إجراء ما يقارب 65548 حالة تحديث للبيانات"، مشيرة الى أن "الفرق الجوالة حدثت بيانات 571 حالة في مخيمات النازحين".
وتابعت أنه "تم تسجيل ما يقارب 433 حزبا"، معتبرة أن "العملية الانتخابية ليست مرحلة واحدة بل عدة مراحل".