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التعادل السلبي يخيم على ودية الامارات والعراق

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-12 | 18:25

التعادل السلبي يخيم على ودية الامارات والعراق

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خيم التعادل السلبي من دون اهداف على نتيجة مباراة المنتخب الوطني امام نظيره الاماراتي.
واقيمت المواجهة على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، قادها الحكم العماني احمد الكاف.

وانحصر اللعب في وسط الملعب، وبالرغم من الفرص التي اتيحت للمنتخبين، الا انها لم تترجم الى اهداف.

وتأتي المواجهة استعداداً للتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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