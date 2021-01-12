انت الان تتابع خبر التعادل السلبي يخيم على ودية الامارات والعراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-12 | 18:25
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خيم التعادل السلبي من دون اهداف على نتيجة مباراة المنتخب الوطني امام نظيره الاماراتي.
واقيمت المواجهة على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، قادها الحكم العماني احمد الكاف.
وتأتي المواجهة استعداداً للتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وانحصر اللعب في وسط الملعب، وبالرغم من الفرص التي اتيحت للمنتخبين، الا انها لم تترجم الى اهداف.
وتأتي المواجهة استعداداً للتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
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