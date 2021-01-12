التعادل السلبي يخيم على ودية الامارات والعراق

واقيمت المواجهة على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، قادها الحكم العماني احمد الكاف.

وانحصر اللعب في وسط الملعب، وبالرغم من الفرص التي اتيحت للمنتخبين، الا انها لم تترجم الى اهداف.

وتأتي المواجهة استعداداً للتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

