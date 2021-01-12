في ظل جائحة 'كورونا'.. اطلاق برنامج لدعم اللاجئين بثلاث دول بينها العراق

بغداد - ياسين صفوان - في ضوء التداعيات الإقتصادية التي يواجهها العالم في ظل جائحة "كوفيد- 19"، أعلنت منظمة دولية عن اطلاق برنامج لدعم اللاجئين في ثلاث دول وهي العراق ولبنان والأردن.



وجاء في بيان للبنك الاسلامي للتنمية، إن "منظمة سپارك (Spark) اعلنت عن اطلاق برنامج تضامن وبدعم من البنك الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي (ISFD)"، موضحا أن "هذا البرنامج الذي يستمر لمدة عامين يقوم على مساعدة اللاجئين السوريين، ودعم ظروفهم الاقتصادية، وتوفير احتياجاتهم في الدول المستضيفة في كل من لبنان والعراق والأردن".

وأضاف أن "هذا البرنامج يقدم حُزمة من الحلول المُستدامة تُساهم في تخفيف الأضرار الاقتصادية للاجئين السوريين في مناطق اللجوء، ومساعدتهم في تخطي أزمة تفشي جائحة كوفيد- 19 في الدول الأكثر تأثراً، ومد يد العون لمجتمعات النازحين واللاجئين".

ولفت بيان البنك الى أن "برنامج تضامن يهدف إلى تقديم مناهج تدريبية للشريحة الشبابية، وبرامج في تمكين المرأة، والعمل على توفير الدعم النفسي والإجتماعي، وتعزيز الوعي الصحي، وتطوير المهارات وصقلها من خلال تدريب 80 فريقا طبيا ودعم 1,695 طالباً للدخول في مجال التعليم العالي، وتمكين 843 شابا في تعزيز قدراتهم وامكانياتهم، ودعم عمل رواد الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز عمل 85 شركة صغيرة ومتوسطة".

وتابع أن "هذه الخطوة تأتي كجزء من التعاون المشترك بين منظمة سپارك (Spark) والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي في تعزيز برنامج تضامن لتسريع الإستجابة للجائحة للحد من تفشي جائحة كوفيد- 19 والسيطرة عليه في مناطق اللاجئين، وبمساندة 17 دولة من الدول الأعضاء التي شهدت سلسلة من الصراعات التي القت بظلالها على اللاجئين والنازحين في الداخل".