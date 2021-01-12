أهالي غزة يفشلون محاولة حماس تجريف أراضيهم برفح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفشل أهالي غزة، الثلاثاء، محاولة سلطة الأراضي التي تديرها حماس، تنفيذ عملية تجريف لأراضيهم جنوب قطاع غزة.

وأكد مصدر محلي لـ"الخليج 365" أن "عشرات الأهالي تجمعوا في أراضيهم بالتزامن مع وصول جرافات سلطة الأراضي تحت حراسة قوات كبيرة أمن حماس، واعترضوا عمليات التجريف".

وأشعل المتظاهرون إطارات سيارات ورفعوا لافتات تندد بعمليات التجريف، وتؤكد تملكهم للأراضي التي تنوي سلطات حماس تجريفها.

ووفق المصدر؛ فإن الحشد الشعبي الكبير، أجبر قوات حماس على التراجع والانسحاب من المنطقة مع إصرار الأهالي على منع محاولة السيطرة على أراضيهم.

والسبت الماضي، دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان له إلى وقف أي أشغال على أراضي الغزاويين لحين التوصل إلى اتفاق يحقق العدالة والإنصاف، مشدد على أن "إخلاء المنازل والأراضي بالإكراه أمر محظور، إلا إذا كان للمصلحة العامة شرط تعويض المتضررين بشكل عادل ومنصف".





كما طالب النيابة العامة بقطاع غزة بفتح تحقيق جدي في الظروف التي رافقت عملية التنفيذ، داعيا إلى مراجعة قرار سلطة الأراضي ومدى احترامه للقانون ومحدداته، فيما يتعلق بنزع الملكيات للمنفعة العامة وحماية مصالح المواطنين وحقهم في التظلم والعدالة والإنصاف.

وكانت سلطة الأراضي التابعة لحماس أعلنت تخصيص قطعة أرض بمساحة 55 دونما من أراضي رفح، وجرفت 3 منازل وأراضٍ زراعية لصالح توسعة معبر رفح التجاري.





