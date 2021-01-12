شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: حان الوقت للتصدي للمحور الذي يربط ايران بـ «القاعدة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إنه حان الوقت للتصدي للمحور الذي يربط إيران بتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

وأكّد بومبيو في تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» في تشرين الثاني/نوفمبر أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة عبدالله أحمد عبدالله قُتل في طهران في آب/أغسطس.

وطالب بمزيد من الضغط الدولي، واصفاً تحالف إيران و«القاعدة» بأنه «قوة هائلة للشر في كل أنحاء العالم». وقال «إذا تجاهلنا محور الشر هذا إيران/القاعدة، فسنكون مسؤولين عن ذلك. علينا أن نواجهه. علينا أن ننتصر عليه».

ولم يصل بومبيو إلى حد الدعوة إلى عمل عسكري، قائلا «إذا كان لدينا هذا الخيار، إذا اخترنا القيام بذلك، فهناك مخاطرة كبيرة جدا بتنفيذه».

لكنه أعلن فرض عقوبات على عدد من الأفراد ومكافأة مقدارها سبعة ملايين دولار مقابل معلومات عن عضو في تنظيم القاعدة قال إنه يعتقد أنه موجود في إيران ويُعرف باسم محمد أباتاي أو عبد الرحمن المغربي.

لكن بومبيو، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، قال إن إيران في السنوات الأخيرة أعطت القاعدة مساحة أكبر من الحرية، بما في ذلك إصدار وثائق سفر، وأن التنظيم لديه «قيادة مركزية» في طهران.

ولفت بومبيو إلى أن «طهران سمحت للقاعدة بجمع الأموال والتواصل بحرية مع أعضاء القاعدة الآخرين في أنحاء العالم والقيام بالعديد من المهمات الأخرى التي كانت توجه في السابق من أفغانستان وباكستان».

وأوضح أن أوروبا تخاطر بالتعرض لهجمات إرهابية مصدرها «القاعدة» المتمركزة بإيران لأنها تسمح لهم بالتواصل بحرية مع الخارج.