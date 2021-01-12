شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعتبر مساعي عزله «سخيفة».. وحظر منصاته «خطأ كارثياً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

اعتبر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن مساعي عزله في الكونجرس «سخيفة تماماً»، وتتسبب بـ«غضب هائل».

وقال ترامب الذي كان يتحدث لدى مغادرته البيت الأبيض على متن المروحية «مارين وان» في زيارة إلى تكساس، إن إجراءات عزله المحتملة في مجلس النواب، الأربعاء، هي «استمرار لأكبر حملة مطاردة في تاريخ السياسة».

وأوضح الرئيس الأمريكي: إن الحظر الذي فرضته منصات التواصل الاجتماعي على حساباتي خطأ كارثي.