«وداعاً عائلتي».. رسالة أم وطفليها قبل تحطم الطائرة الإندونيسية



محمد الدسوقي

راتيه ويندانيا، مواطنة إندونيسية، كانت تخطط لقضاء العطلة مع أصدقائها، فقررت أخذ أطفالها والذهاب من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية، إلى أن وصلت المطار، وسجلت رسالة لم تكن تعلم أنها الأخيرة، قائلة «وداعاً عائلتي».

قالت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، إن شقيق ويندانيا، إرفانسياه ريانتو، نشر صورة الأم وطفليها عبر «إنستغرام» مع عبارة: صلّوا من أجلنا، كاشفاً أن ويندانيا قد أرسلت الصورة له مع تعليق أخير قبل الحادث: وداعاً عائلتي. نحن في طريقنا الآن إلى المنزل.

وأوضحت الصحيفة أن «الأم الإندونيسية كانت تضحك مع طفليها وتلتقط صورة سيلفي تودع عائلتها، وتخبر أصدقاءها عبر تطبيق «إنستجرام» أنها قادمة، لتكون تلك اللحظة هي الأخيرة لهم قبل النهاية المأساوية للرحلة التي انتهت بتحطم الطائرة».

وكانت ويندانيا، وطفلاها، على متن طائرة «سريويجايا إير»، التي تحطمت في البحر بعد قليل من إقلاعها من العاصمة جاكرتا، السبت، واختفت الطائرة التي كانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك، عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية، وعلى متنها 62 من الركاب، وأفراد الطاقم، من شاشات الرادار بعد 4 دقائق من إقلاعها.

وأظهرت البيانات من خدمة الإنترنت السويدية «فلايت رادار 24» أن الطائرة فقدت فجأة سرعتها وارتفاعها بعد نحو أربع دقائق من الإقلاع.

يذكر أن رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا، سويرجانتو تجاهجونو، أعلن الأحد، تحديد موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة «سريويجايا إير» المنكوبة بعد بحث استمر يوماً.