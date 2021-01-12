2.2 مليون مستفيد من مبادرات «طرق دبي» المجتمعية



دبي:”الخليج 365”

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد المستفيدين من مبادراتها في المسؤولية المجتمعية بلغ مليونين و152 ألفاً و214 شخصاً، بواقع 28 مبادرة توزعت على المستوى الداخلي للهيئة والمجتمع المحلي وخارج الدولة في الدول الشقيقة والصديقة، وذلك تجسيداً لعملها الدؤوب وحرصها الدائم على الالتزام بواجباتها الإنسانية والخيرية تجاه العديد من الشرائح والفئات المحتاجة.

أكدت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أن الهيئة تعمل دوماً وفق منظومة أخلاقية في كل مبادراتها ومشاريعها الخدمية وأدائها المؤسسي، وتستجيب بفعالية لتوجهات حكومتنا الرشيدة بتقديم المساعدة والعون للفئات المعوزة دون النظر للعرق أو العقيدة أو الجغرافيا، موضحة أن دور الهيئة ظهر بجلاء خلال جائحة كورونا، حيث بلغ عدد الركاب الذين استفادوا من مبادراتها في هذا الوضع الطارئ مليونين و10 آلاف و350 راكباً، حيث قام متطوعوها بتوزيع 180 ألف ملصق إرشادي توعوي بالإجراءات الاحترازية في جميع وسائل المواصلات العامة بمشاركة 22 من متطوعي الهيئة، حيث وصل عدد المستفيدين إلى أكثر من مليوني مستخدم خلال التنقل، فيما تم توفير 10 آلاف كمامة لهيئة الصحة بدبي، وذلك بالتعاون مع شركة «ون رود ش.ذ.م.م» لتوزيعها على خط الدفاع الأول من الكوادر الصحية والفنية الطبية، كما استفاد 200 طالب وطالبة من مبادرة «بيئة التعليم المنزلي»، إلى جانب إعادة تأهيل 150 حاسوباً وقطعة إلكترونية صالحة للاستخدام والتعلم عن بُعد حيث تم تسليمها لمؤسسة دبي للعطاء لتوزيعها على طلبة الأسر المتعففة في الدول الفقيرة.

وعن حصاد باص الخير خلال العام المنصرم، أشارت المحرزي إلى أن فعالية باص الخير في دورتها الماضية والتاسعة لعبت دوراً مؤثراً خلال أزمة كورونا في دعم خط الدفاع الأول بالتعاون والتنسيق مع شركة سيركو وشركة «طلبات»، حيث تم توفير 13 ألفاً و500 وجبة إفطار خلال شهر رمضان على عمال النظافة والأمن في كل من مستشفى لطيفة ومستشفى راشد ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، كما تم التعاون مع مؤسسة تاكسي دبي لتوزيع المير الرمضاني على 200 سائق مركبة أجرة، فضلاً عن توزيع اللجنة النسائية بالهيئة المير الرمضاني على شكل بطاقات نول معبأة بمبالغ مالية على 210 سائقات بالمؤسسة، إلى جانب قيام مؤسسة تاكسي دبي بتوزيع 4 آلاف و800 وجبة إفطار يومي على السائقين القاطنين في مساكن المحيصنة والقوز وجبل علي.