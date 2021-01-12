شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد يطلع على سير العمليات الإغاثية في بهانج الماليزية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتصالاً هاتفياً بوفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حالياً في ماليزيا لتقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين من الفيضانات التي اجتاحت 11 محافظة في ولاية بهانج.

واطمأن سموه خلال الاتصال على الأوضاع الإنسانية في ماليزيا بصورة عامة واطلع على سير عمليات الهيئة الإغاثية للمتضررين من الفيضانات.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، الوفد بتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية والإغاثية في ماليزيا، وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في رفع المعاناة وتحسين الحياة هناك.

وقال سموه إن هذه المساعدات تأتي امتداداً للجهود الإنسانية والإغاثية التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على الساحة الإنسانية الدولية، انطلاقاً من التزامها الصادق تجاه ضحايا الكوارث الطبيعية والأزمات.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات لن تدخر وسعاً في سبيل تلبية احتياجات المتضررين وتحسين جودة الخدمات الأساسية في النواحي الإيوائية والغذائية والصحية وغيرها من ضروريات الحياة التي يحتاج اليها سكان المناطق المتأثرة بالفيضانات.

كما أكد سموه أن مبادرات الهيئة في هذا الصدد تعزز نهجها واستراتيجيتها في سرعة الاستجابة لتداعيات الكوارث الطارئة وتخفيف وطأتها عن كاهل المتأثرين وتحسين أوضاعهم الإنسانية ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم الراهنة. (وام)