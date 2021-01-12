شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة تسعينية تتلقي لقاح كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة



بادرت مواطنة تبلغ من العمر 90 عاماً، من بلدة الغيل (40 كيلومتراً جنوب مدينة رأس الخيمة)، إلى تلقي اللقاح الجديد ضد فيروس كوفيد-19، وأثارت مبادرتها تفاعلاً واسعاً من قبل كبار المواطنين والسيدات في المنطقة والقرى والبلدات المجاورة لها، عبر توجههم لتلقي اللقاح، خلال الأيام الماضية، بعد نشر «فيديو» لها تتحدث فيه عن مبادرتها وأهمية التطعيم في مواجهة الفيروس.

شيخة بنت جمعة بن خميس المزروعي، من مواليد 1930، بحسب بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بها، تحدثت في عدد من الفيديوهات الخاصة، التي صورها أحد أبنائها، عن مبادرتها لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أهمية الوقاية من الفيروس والأمراض إجمالاً، لتحظى فيديوهات الجدة الإماراتية المعمرة بانتشار كبير وتداول واسع النطاق بين الأهالي، من مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عزز الثقة، وشجع كبار السن والعنصر النسائي على احتذاء حذوها، والتوجه لأخذ اللقاح، بعد أن كانت المبادرة لتلقيه، خلال المرحلة الماضية، تكاد تتركز بين شباب المنطقة.

شيخة المزروعي، من أكبر المواطنات عمراً في المنطقة والدولة إجمالاً، أكدت لـ ”الخليج 365” أنها أرادت من وراء مبادرتها المساهمة في تعزيز وقاية ومناعة مجتمعنا الإماراتي، وحماية الوطن من الوباء، وترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة إلى واقع حي، يعكس تلاحم القيادة والشعب في مواجهة الأزمة العالمية المستمرة، ودعم جهود الدولة في محاربة الفيروس وتعزيز الإجراءات الوقائية.

وقال جمعة عبد الله محمد الأمير المزروعي، 45 عاماً، أصغر أبناء الوالدة «شيخة»: إن والدته تحرص على تناول الأغذية الطبيعية وتعيش حياة صحية إلى حد كبير، ولا تقترب من الوجبات السريعة والمعلبة، ويتركز غذاؤها على الأسماك واللحوم البلدية، وهي تتمتع بصحة وعافية على مدار عمرها المديد.