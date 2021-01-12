شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يحافظ على النجعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

استطاع النصر السعودي تجديد عقد لاعب خط الوسط سامي النجعي، لمدة 3 سنوات، بأجر سنوي يبلغ 2.5 مليون ريال.

وكان النجعي الذي تألق في المباريات الماضية محط أنظار عدد من الأندية، بينها الشباب، والهلال، انتظاراً لدخوله الفترة الحرة في فبراير/ شباط المقبل.

ويسعى أصفر العاصمة بعد تجديد عقد النجعي، لتجديد عقد مدافعه عبدالإله العمري الذي ينتهي في 24 الجاري وسط اهتمام أكثر من منافس، أبرزهم الغريم الأزلي الهلال.

من جانبه، استهل الشباب حملة تعاقداته في «الميركاتو» الشتوي بالتعاقد مع متوسط ميدان أبها، عمار النجار (23 عاماً)، لمدة موسمين اعتباراً من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر بعد دخول اللاعب الستة أشهر من عقده مع النادي الجنوبي.