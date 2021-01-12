شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى لـ"النواب": سرية التصويت مكفولة ونحن أمام ظرف استثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب: "نحن أمام حالة ضرورة طبية وصحية والحفاظ على السرية مكفول، حينما يصوت النائب ويطوى ورقة التصويت ويضعها فى الصندوق عند مرور موظفى الأمانة عليهم".

وتابع قائلا: "خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم نحن أمام ظرف استثنائى، ولو وضعنا الصناديق وسط القاعة، سيتسبب ذلك فى أن يتقابل النائب مع زميله أثناء التصويت وتحدث العدوى".

جاء ذلك ردا على اعتراض عدد من النواب على أن يقوم النواب بالإدلاء بأصواتهم لاختيار وكيلى المجلس وهم جالسين بالمقاعد، معللين اعتراضهم بأن الأمر يفتقد للسرية.

وقال النائب سليمان وهدان المرشح على وكالة المجلس، إن مرور الصناديق على النواب بمقاعدهم وقيامهم بوضع بطاقة التصويت بها يفتقد للسرية، مطالبا بأن يتم وضع صناديق الاقتراع وسط القاعة، ويقوم النائب بعد المنادة على اسمه بالذهاب إلى الصندوق وووضع بطاقة التصويت.

وأيده فى الرأى النائب فتحى قنديل الذى قال: "تعودنا فى السابق أن يتم وضع صناديق الانتخابات وسط القاعة"، لافتًا إلى أن مرور الصناديق على النواب بمقاعد يحول دون السرية".

وقال النائب محمد عبد العليم داود من حق كل نائب أن يدلى بصوته فى سرية حماية للديمقراطية، لافتًا إلى أن السوابق البرلمانية فى التصويت كانت تحافظ على السرية بوضع صناديق الاقتراع وسط القاعة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المنعقدة حاليا برئاسة المستشار حنفي جبالي والذى تقلد المنصة بعد فوزه بمنصب رئاسة المجلس، ترشح 8 أعضاء بمجلس النواب على مقعدى وكالة المجلس.

وشملت المترشحون كل من المستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب السابق وعضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، النائب محمد أبو العنين عضو مجلس النواب المستقل، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب السابق عن حزب الوفد، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، والنائب محمد الجبلاوي.

واعلن 3 سيدات ترشحهم وهم: الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، رئيسة السن خلال الجلسة الافتتاحية، وكذا النائبة حنان عبد المنعم عوض، والنائبة سحر بشير.

وفى السياق ذاته، أعلن المستشار حنفى جبالى عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب علي بدر، وعضوية كل مم محمد وفيق عزب (الشعب الجمهوري)، احمد دياب ( مستقل )، هشام الحصري (مستقبل وطن)، ايمن ابو العلا (الاصلاح والتنمية)، احمد مقلد (المؤتمر)، وأحمد عوض ( حزب الوفد)، يناط بها الاشراف علي الانتخابات وفوز الاصوات.