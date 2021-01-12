شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء بعدم المغادرة: قد نشهد إعادة بانتخابات الوكيلين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأعضاء بعدم مغادرة المجلس لاسيما وأن انتخابات وكالة المجلس قد تشهد إعادة، قائلا: "أرجو عدم مغادرة مقر المجلس .. فلا نعلم كيف ستنتهي الانتخابات، هل من الجولة الأولي أم سيكون هناك جولة أخرى".
وأضاف جبالى فى كلمته للنواب: "ألفت نظركم أن الجلسة قد تكون ممتدة، فقد يكون هناك إعادة فى الانتخابات".
وشهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ترشح 8 أعضاء بمجلس النواب علي مقعدى وكالة المجلس، وفي مقدمتهم المستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب السابق وعضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، النائب محمد أبو العنين عضو مجلس النواب المستقل، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب السابق عن حزب الوفد، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، والنائب محمد الجبلاوى.
واعلن 3 سيدات ترشحهما وهما: الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، رئيسة السن خلال الجلسة الافتتاحية، وكذا النائبة حنان عبد المنعم عوض، والنائبة سحر بشير.
وفي السياق ذاته، أعلن المستشار حنفي جبالي عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب علي بدر، وعضوية كل مم محمد وفيق عزب (الشعب الجمهوري)، أحمد دياب ( مستقل )، هشام الحصري (مستقبل وطن)، أيمن أبو العلا (الإصلاح والتنمية)، احمد مقلد (المؤتمر)، وأحمد عوض ( حزب الوفد)، يناط بها الإشراف علي الانتخابات وفوز الاصوات.