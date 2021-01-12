شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء بعدم المغادرة: قد نشهد إعادة بانتخابات الوكيلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأعضاء بعدم مغادرة المجلس لاسيما وأن انتخابات وكالة المجلس قد تشهد إعادة، قائلا: "أرجو عدم مغادرة مقر المجلس .. فلا نعلم كيف ستنتهي الانتخابات، هل من الجولة الأولي أم سيكون هناك جولة أخرى".

وأضاف جبالى فى كلمته للنواب: "ألفت نظركم أن الجلسة قد تكون ممتدة، فقد يكون هناك إعادة فى الانتخابات".