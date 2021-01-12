رئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء الالتزام بمقاعدهم للانتهاء من التصويت على الوكالة

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة حاليا أعضاء المجلس بالالتزام في الجلوس بمقاعدهم داخل القاعة الرئيسية للانتهاء من عمليه التصويت علي انتخابات وكالة المجلس.

وقال جبالي موجهاً حديثة للنواب : " من فضل النواب أن يجلس كل فى مقعده حتي ننتهي من عملية التصويت بهدوء، ساعدونا في إتمام عمليه التصويت .. علي الجميع أن يلتزم بمقعده .. نرجو التزام الهدوء، شكرا لحضراتكم علي الالتزام".

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ترشح 8 أعضاء بمجلس النواب علي مقعدى وكالة المجلس، وفي مقدمتهم المستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب السابق وعضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، النائب محمد أبو العنين عضو مجلس النواب المستقل، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب السابق عن حزب الوفد، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، والنائب محمد الجبلاوى.

واعلن 3 سيدات ترشحهما وهما: الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، رئيسة السن خلال الجلسة الافتتاحية، وكذا النائبة حنان عبد المنعم عوض، والنائبة سحر بشير.

وفي السياق ذاته، أعلن المستشار حنفي جبالي عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب علي بدر، وعضوية كل مم محمد وفيق عزب (الشعب الجمهوري)، أحمد دياب ( مستقل )، هشام الحصري (مستقبل وطن)، أيمن أبو العلا (الإصلاح والتنمية)، احمد مقلد (المؤتمر)، وأحمد عوض ( حزب الوفد)، يناط بها الإشراف علي الانتخابات وفوز الاصوات.