شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينشر صور استقبال 9 منتخبات مشاركة بمونديال اليد ونسخة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة ميناء القاهرة الجوى صور لإستقبال 9منتخبات وصلت اليوم للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد وكان مطار القاهرة الدولي، قد أستقبل اليوم الثلاثاء، بعثات منتخبات الدنمارك والسويد والنرويج وتونس والجزائر وكوريا وفرنسا النمسا وألمانيا ، وبصحبة الفريق الدنماركىً كأس العالم التى كان محتفظا بها بحكم كونه الفائز بالبطولة عام 2019

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وكان قد سبقهم منتخبات ألمانيا والنمسا للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر خلال الفترة من 13 الي 31 يناير الجاري،وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم تخصيص صالة 4 بالمطار، لانهاء إجراءات وصول المنتخبات المشاركة في البطولة وأيضا الوفود والضيوف المشاركين، في الحدث العالمي الذي تستضيفه القاهرة في ظل ظروف استثنائية من انتشار جائحة كورونا الوبائية.

وأَوضحت المصادر، أنه تم تشكيل فرق على أعلى مستوى من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، للتعامل مع ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمي، وذلك بناء على توجيهات وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، وتحت إشراف المهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن مطار القاهرة.

وقالت المصادر، أنه تم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، حيث سيتم تنظيم دخول هذه الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع والجثماين، لإحضار اللاعبين من على متن الطائرة ونقلهم من داخل المهبط إلى صالة 4 المخصصة لرحلات الطيران الخاص واستقبال البعثات المشاركة في البطولة، لإنهاء كافة إجراءات وصولهم والأمتعة الخاصة بهم.