شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يوجه الشكر لأمانة المجلس لحسن تنظيم الجلسة الافتتاحية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، الشكر للأمانه العامة بالمجلس برئاسة المستشار محمود فوزي، علي حسن تنظيم الجلسه الافتتاحية للمجلس للفصل التشريعي الثاني 2021، واتخاذها كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19” والتي ساهمت في خروج الجلسة بشكلها اللائق.

وكانت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب قد افتتحت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعبارة بِسْم الله بِسْم الشعب نفتتح الجلسة و بدات الجلسة بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2021 بدعوه المجلس للانعقاد لافتتاح دور الإنعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني كما تمت تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.

كما تمت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب و يعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.

وحرصت النائبة فريدة الشوباشى رئيس الجلسة الإجرائية على ارتداء ملابس تمثل ألوان العلم المصرى حيث ارتدت جاكت أسود اللون وبلوزة باللون الأحمر ،مدعمة بشريط أبيض ،ووضعت البادج الخاص بقبة مجلس النواب والمميز بلونه الذهبى؛ كما ارتدى كلامن النائبين ابانوب عزت وفاطمة سليم أصغر عضوين بالبرلمان الوان موحدة فى الملابس جمعت بين اللونين الأبيض والأسود.