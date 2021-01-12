شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نواب يتنافسون على مقعدى وكالة مجلس النواب أبرزهم "الشوباشى وأبو العينين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المنعقدة حاليا برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي تقلد المنصب بعد فوزه برئاسة المجلس، ترشح 8 أعضاء علي مقعدي وكالة المجلس.

والأعضاء المترشحين هم من المستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب السابق وعضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، النائب محمد أبو العنين عضو مجلس النواب المستقل، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب السابق عن حزب الوفد، والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب محمد الجبلاوي.

وأعلنت 3 سيدات ترشحهن: الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، رئيسة السن خلال الجلسة الافتتاحية، وكذا النائبة حنان عبد المنعم عوض، والنائبة سحر بشير.

وفي السياق ذاته، أعلن المستشار حنفي جبالي عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب علي بدر، وعضوية كل من محمد وفيق عزب (الشعب الجمهوري)، أحمد دياب ( مستقل )، هشام الحصري (مستقبل وطن)، أيمن أبو العلا (الإصلاح والتنمية)، أحمد مقلد (المؤتمر)، وأحمد عوض ( حزب الوفد)، يناط بها الإشراف علي الانتخابات وفرز الأصوات.