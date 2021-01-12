محمد عبد العزيز يعلن ترشحه لوكالة مجلس النواب 2021

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ترشحه لمنصب وكالة مجلس النواب 2021، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة حاليا برئاسة المستشار حنفى جبالى، والذى اعتلى المنصة بعد فوزه برئاسة المجلس.

وكان المستشار حنفى جبالى حصل على 508 أصوات، وحصل عضو مجلس النواب صلاح أبو هميلة على 37 صوتا، وحصل النائب عبد الحميد دراج على صوتين، فيما حصل النائب محمد مدينة على 9 أصوات، فيما كان من أدلوا بأصواتهم 587، وعدد الأصوات الصحيحة 576 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 11 صوتا.

وكان مقعد رئاسة مجلس النواب شهد منافسة بين 4 مرشحين بعدما أعلن كل من المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية سابقا، وعضو مجلس النواب (مستقل)، واللواء محمد صلاح أبو هميله (حزب الشعب الجمهوري)، والدكتور أحمد عبد الحميد يوسف دراج، النائب محمد مدينة ( حزب الوفد) ترشحهم لرئاسة مجلس النواب 2021.

وأشرف على عملية التصويت وفرز الأصوات لجنة خاصة برئاسة النائب إيهاب إسكندر، وعضوية كل من حسن عمر حسانين (مستقبل وطن)، وهشام هلال (مصر الحديثه)، هشام حسن (مستقل)، مصطفي بدران (حماه وطن)، محمد احمد مصطفي ( الشعب الجمهوري)، محمد رمضان (مستقل).

وكانت افتتحت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعبارة بِسْم الله بِسْم الشعب نفتتح الجلسة و بدات الجلسة بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2021 بدعوه المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعي الثاني، كما تمت تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.