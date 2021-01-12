شكرا لقرائتكم خبر عن وصدقت توقعات ”الخليج 365”.. حنفى جبالى رئيسا لمجلس النواب 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدقت توقعات ”الخليج 365” بشأن انتخاب المستشار دكتور حنفى على جبالى رئيسا لمجلس النواب، وذلك بعد إعلان اللجنة الخاصة المُشرفة على انتخاب رئيس المجلس فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب فى الانتخابات التى أجريت على رئاسة المجلس، منذ قليل، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، وذلك بعد حصوله على 508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة 576 صوتا.

وكان ”الخليج 365” قد توقع فوز المستشار دكتور حنفى على جبالى بمنصب رئيس مجلس النواب 2021 باعتباره أقوى الأعضاء المرشحين للمنصب.

وحصل المرشح النائب محمد أبو هميلة على 57 صوتا، فيما حصل المرشح النائب محمد مدينة على 9 أصوات، وحصل المرشح النائب أحمد يوسف دراج على صوتين.

وبلغ إجمالي عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 687 صوتا، وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 576، والأصوات الباطلة 11 صوتا.

وكان المجلس قد شكل المجلس لجنة خاصة للإشراف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات.