شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة فريدة الشوباشي تعلن ترشحها على مقعد وكالة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة فريدة الشوباشي، ترشحيها على مقعد الوكالة بمجلس النواب 2021 ، وتتلقى دعما كبيرا من السيدات في مجلس النواب، وتعد الشوباشى واحدة من الكتاب الكبار، ولها باع طويل في تاريخ السياسة والإعلام.

وترأست النائبة فريدة الشوباشى، جلسة مجلس النواب اليوم، بعدما أدت اليمين الدستورية، فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، والتي تشهد أداء اليمين الدستورية فضلاً عن انتخاب هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين).

وفاز المستشار حنفى جبالى، بمنصب رئيس مجلس النواب فى الانتخابات، التى أجريت على رئاسة المجلس، وذلك بعد حصوله على 508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة 576 صوتا.

الجدير بالذكر أن أعضاء المجلس انتهوا من حلف اليمين، وبدأ حلف اليمين أولا بنواب الفردى، ثم نواب القوائم، وبعد ذلك النواب المعينين.

وتنص المادة (37) من قانون مجلس النواب، على أن يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وترأست النائبة فريدة الشوباشى الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين سنا، وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.