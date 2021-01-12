ارسلها إلى 18 شخصا حتى لا يتوقف حسابك.. حقيقة رسالة واتساب بعد تحديث الشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتشرت على جروبات تطبيق واتساب، مؤخرا، رسالة تطالب مستخدمي التطبيق، بنسخ نص هذه الرسالة وإرسالها إلى 18 شخصا، وإلا سيتوقف حسابك على واتساب.

وتزعم الرسالة أنها صادرة عن شركة واتساب نفسها.

والحقيقة أن شركة واتساب، حذرت مرارا على موقعها الرسمي، من الوقوع في فخ هذه الرسائل، وقالت إن مرسليها يقصدون التصيد أو التجسس أو استدراج المستخدم إلى فعل معين.

ونصحت واتساب مستخدمي التطبيق، بتجاهل هذه الرسائل تماما، أو الإبلاغ عن مصادرها.​

وأعلن تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" منذ أيام، تحديثاً جديداً لشروط وسياسة الخصوصية، تتيح له مشاركة مزيد من بيانات مستخدميه، البالغ عددهم نحو 2.2 مليار حول العالم، مع شركة "فيسبوك"، المالكة للتطبيق، إضافة إلى تخصيص مساحة للإعلانات.

الخطوة الجديدة وضعت "واتساب" في مرمى الانتقادات، وقوبلت برفض من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عدوها انتهاكاً للخصوصية، في الوقت الذي صرحت فيه الشركة بأنه يجب على المستخدمين الموافقة على سياسة الخصوصية، وفي حالة الرفض سيُمنع المستخدمون من استعمال حساباتهم، اعتباراً من الثامن من فبراير المقبل.

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