كندا: الاتفاق على شراء 20 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كندا - (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الثلاثاء إن بلاده توصلت إلى اتفاق لشراء 20 مليون جرعة جديدة من لقاح شركة فايزر-بيونتيك للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتضاعف هذه الصفقة كمية الجرعات التي اتفقت عليها كندا من شركة الأدوية الأمريكية العملاقة، وبذلك يصل العدد الإجمالي المقرر أن يصل هذا العام من شركتي لقاح معتمدين إلى 80 مليونا - وهو ما يكفي لتطعيم جميع سكان كندا وفقا لنظام الجرعة المطلوب.

وقال ترودو، في مؤتمر صحفي خارج مقر إقامته في أوتاوا: "من خلال اتفاقيات مع شركتي فايزر وموديرنا وحدهما.. نحن نسير على الطريق الصحيح للحصول على لقاح لكل كندي يريد لقاحا بحلول سبتمبر المقبل".

وإجمالا، التزمت كندا الآن بشراء 40 مليون جرعة من فايزر و40 مليون جرعة من موديرنا، مع خيار شراء 36 مليون جرعة أخرى من فايزر إذا اختارت ذلك.

يأتي إعلان ترودو بعد أيام من إعلان وزيرة المشتريات أنيتا أناند أن الحكومة الفيدرالية اختارت عدم ممارسة خيارها لشراء ما يصل إلى 16 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 الخاص بشركة موديرنا، على الرغم من أن هذه الجرعات لم تكن لتصل حتى نهاية عام 2021.