بيلاروسيا تُسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ما يصل إلى 1731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز بذلك العدد الإجمالى للإصابات 215 ألفا و724 حالة، أى ما يعادل 2.25 بالمائة من سكان البلاد.

وأضافت الصحة البيلاروسية - حسبما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه تم تسجيل 9 وفيات على مدار الـ24 ساعة الماضية من بين أصحاب الأمراض المزمنة، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 1535 حالة.

وأشارت إلى تعافى 1657 شخصا

ليصل العدد الإجمالى للمتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 197 ألفا و851 شخصا منذ بدء تفشى الوباء.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.