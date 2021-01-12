الأردن يُسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 33 وفاة و1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى المملكة، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 4076 وفاة و309846 إصابة.

وذكر الموجز الإعلامى الصادر عن رئاسة الوزراء والوزارة، ونقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عدد الحالات النشطة

حاليّاً وصل إلى 13666 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التى أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 59 حالة، فيما غادرت 71 حالة.

ولفت الموجز إلى أن إجمالى عدد الحالات المؤكّدة التى تتلقى العلاج فى المستشفيات

بلغ 461 حالة، كما تم تسجيل 1674 حالة شفاء اليوم فى العزل المنزلى والمستشفيات؛ ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 292104 حالات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.