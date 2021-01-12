البرازيل تُسجل 8.13 مليون إصابة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 8.13 مليون حتى الساعة 0730 بتوقيت ساو باولو، وفقًا لبيانات مُجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 203 آلاف و580 حالة وفاة، مشيرة إلى تعافى 7.27 مليون شخص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

ومر حتى الآن نحو 45 أسبوعًا منذ تسجيل أول

حالة إصابة في البلاد.

وقد انتقد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الأحد، "اندفاع العالم" لتوفير لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه "لا يوجد ما يبرر اندفاع العالم لتوفير اللقاح".

ويبرر بولسونارو انتقاده بأنه "يرى أن الوباء يقترب من نهايته"، وقال: "الوباء يقترب حقا من نهايته، والأعداد تظهر ذلك، ونحن نتعامل مع ارتفاعات صغيرة الآن،

ولكن الاندفاع لتوفير لقاح ليس مبررا، لأنكم تلعبون بحياة الناس".

في حين واجه الرئيس البرازيلي انتقادات واسعه لموقفه من فيروس كورونا، وتهوينه من خطورته، حيث أنه وصف مرض كوفيد -19 الناجم عن الإصابة بالفيروس بأنه "إنفلونزا محدودة"، بالرغم من تضرر بلاده بشكل كبير من جائحة هذا الفيروس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.