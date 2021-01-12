أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وجددت الوزارة رفضها القاطع لهذه الخطوة، بوصفها انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدا للسلام، وتقويضا لجهود حل الدولتين.



كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدين مصادقة إسرائيل على 800 وحدة استيطانية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.