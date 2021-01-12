مقتل شرطي بهجوم مسلح في باكستان

لقي أحد رجال الشرطة الباكستانية مصرعه جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون على فريق لبرنامج التطعيم ضد شلل الأطفال شمال غرب باكستان. وأوضح مسؤولون أمنيون أن الشرطي الذي قُتل كان مأموراً بحراسة الفريق الطبي الذي كان ينفذ حملة التطعيم في المنطقة ضد شلل الأطفال. وأضاف مسؤول الشرطة المحلية لال رحمن أن الهجوم المسلح وقع في قرية نائية بمنطقة كرك في إقليم خيبر بختونخوا، مشيراً إلى أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، ولم تعلن أي جهة المسؤولية.



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