لندن تتهم الصين بارتكاب انتهاكات بحق الأويجور

اتهمت بريطانيا الصين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويجور، مع إعلانها قواعد جديدة لحظر استيراد سلع مشتبه باستخدامها للعمل القسري. وأبلغ وزير الخارجية دومينيك راب نواب البرلمان أنّ الانتهاكات حصلت «على نطاق واسع»، مضيفًا أن لدى بريطانيا «واجب أخلاقي للرد». وتابع «أنها حقًا همجية مروعة... تحدث اليوم في أحد الأعضاء البارزين في المجتمع الدولي».



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