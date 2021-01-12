أعلن وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي، أنه تم العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة البوينج، التي تحطمت قبالة إندونيسيا في نهاية الأسبوع، وكان على متنها 62 شخصا. وقال سومادي في تصريح صحفي: إنه تم العثور على مسجل بيانات الرحلة «الصندوق الأسود»، مما سيساعد المحققين على فهم أسباب الحادث، الذي وقع بعد دقائق على إقلاع الطائرة من جاكرتا السبت.



كانت هذه تفاصيل خبر العثور على صندوق أسود للطائرة الإندونيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.