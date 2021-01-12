الإدارة الأميركية تحث على تكثيف حملة التطعيم ضد كورونا

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تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تشجيع سلطات الولايات على توسيع حملة التطعيم الشاملة للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال الجراح الأميركي العام جيروم آدامز، في مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" التلفزيوني، إن مسؤولي الصحة سيضغطون اليوم الثلاثاء على الولايات لتوسيع إتاحة جرعات اللقاح لأي شخص يزيد عمره عن 65 عاماً، بغض النظر عما إذا كان يعاني من أمراض قد تعرضه لخطر أكبر للإصابة بمرض شديد، وأي شخص يقل عمره عن 65 عاماً لكنه مصاب بأي من تلك الأمراض.

وأوضح آدامز أن الولايات المتحدة لن تمنع أيضاً الجرعات الثانية من اللقاح من أجل إتاحة المزيد من اللقاحات على الفور.

وأضاف "لدينا احتياطي كافٍ يمكننا من البدء في توفير هذه الجرعات".

ونقلت الوكالة عن اثنين من المسؤولين الأميركيين قولهما إن روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيرسل خطاباً إلى حكام الولايات لتقديم هذه التوصيات اليوم الثلاثاء.