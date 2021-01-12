ترامب يعتبر محاولات عزله «سخيفة تماماً»

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اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن مساعي عزله في الكونجرس «سخيفة تماماً».

وقال ترامب، الذي كان يتحدث لدى مغادرته البيت الأبيض على متن المروحية «مارين وان» في زيارة إلى ولاية تكساس، إن إجراءات عزله المحتملة في مجلس النواب غداً الأربعاء هي «استمرار لأكبر حملة مطاردة في تاريخ السياسة».

يأتي ذلك فيما يجري الإعداد لإجراء من شأنه أن يسجل في التاريخ. فقد يصبح ترامب أول رئيس أميركي يواجه مرتين نص اتهام في الكونجرس ضمن إجراء عزل على خلفية اقتحام أنصاره لمبنى «الكابيتول» يوم الأربعاء الماضي لمنع التصديق على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي.

وأشار ترامب إلى أن خطابه الأسبوع الماضي أمام أنصاره قبيل اقتحامهم لمقرّ الكونجرس، وبالأخص "الجملة الأخيرة" منه، كان "مناسبة تماماً". وقال إنّ قرار وسائل تواصل اجتماعي على غرار تويتر بوقف حسابه "خطأ كارثي".

وذكر أن الخطوات الهادفة لمساءلته تثير قدرا كبيرا من الغضب، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا يريد العنف.

ولم يجب الرئيس الأميركي على سؤال عما إذا كان سيستقيل.

وسينظر الكونجرس في نص اتهام بحق ترامب، غداً الأربعاء، على أن يجري تصويتا في اليوم نفسه.

ومن المتوقع أن يتم تبني النص بسهولة، إذ يدعمه عدد كبير من الديمقراطيين في مجلس النواب. وهذا يعني فتح إجراء عزل ثانٍ بحق الرئيس الأميركي.

لكن الشك يبقى محيطاً بمسار ونتيجة المحاكمة التي يفترض أن تجري لاحقاً في مجلس الشيوخ والذي يعد حالياً غالبية جمهورية. وسيتولى الديمقراطيون السيطرة عليه في 20 يناير الجاري، لكنهم سيكونون بحاجة لجمع أصوات العديد من الجمهوريين من أجل بلوغ غالبية الثلثين المطلوبة لإدانة الرئيس.