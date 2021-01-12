استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في السويد

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الصحية في السويد، اليوم الثلاثا، أنها سجلت 17395 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ يوم الجمعة.

بذلك، يتجاوز إجمالي الحالات المؤكدة 500 ألف منذ بدء الجائحة.

وسجل البلد، الذي يبلغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة، 234 وفاة جديدة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 9667. وحدثت الوفيات المسجلة على مدى عدة أيام وأسابيع، حيث تسببت عطلة عيد الميلاد في إرجاء تسجيل الكثير من الوفيات.

كان يوم 17 ديسمبر الماضي الأعلى في عدد الوفيات منذ بدء الجائحة، حيث شهد وفاة 116 شخصاً، ليتجاوز بذلك أعلى عدد مسجل من قبل وكان في أبريل عندما سجلت 115 وفاة.