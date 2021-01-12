الداودية تغني من كلمات الشاب بلال.. وتعد بديو رفقته يجمع بين المغرب والجزائر – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - أصدرت الفنانة زينة الداودية، عشية أمس الاثنين، أغنية جديدة بعنوان “سكتو عليا”، تعاونت فيها مع الفنان الجزائري “الشاب بلال”.

وأشرف الشاب بلال على كتابة كلمات، وألحان الأغنية، فيما كان التوزيع للجزائري طارق قادم، الملقب بطارق أكابيلا، أما المكساج كان من مهمة عادل الخليفي.

وتستعد الداودية لديو غنائي يجمعها مع النجم الجزائري الشاب بلال، يصور على شكل فيديو كليب في المغرب، والجزائر.

أغنية “سكتو عليا” أول عمل فني لزينة الداودية، خلال عام 2021، بعد سلسلة من الأعمال أطلقتها في عام 2020، على الرغم من جائحة كورونا، إذ صنفت كتاسع أكثر فنان مغربي حصولا على المشاهدات في العام الماضي، وحصدت قناتها 78.8 مليون مشاهدة خلال 12 شهرا الماضية.