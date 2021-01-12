انتحار نزيل في سجن الداخلة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت مندوبية السجون وإعادة الإدماج وفاة نزيل في سجن الداخلة، نتيجة محاولة انتحار داخل غرفته، إذ لم ينجح موظفو السجن في إنقاذه، ففارق الحياة في الطريق إلى المستشفى.

وقالت المندوبية، في بيان، تلقى “اليوم 24” نسخة منه، إن إدارة السجن المحلي في الداخلة أعلنت “وفاة السجين ( ح.ع)، المعتقل قيد حياته في هذه المؤسسة السجنية بتهمة استهلاك المخدرات بصفة غير مشروعة، وذلك في طريقه الى المستشفى بعد إخراجه إليه بصفة مستعجلة، إثر قيامه بمحاولة انتحار داخل الغرفة، التي كان يقيم بها”.

وأوضح البيان أن الهالك استخدم “حبلا استخلصه من ملابسه، وغطاء النوم الخاص به، حیث قام بلفه حول عنقه وربطه إلى شباك التهوية الخاص بالغرفة، التي كان يقيم بها، ورغم تدخل موظفي المؤسسة لمحاولة إنقاذ السجين المذكور، إلا أن المنية وافته في طريقه إلى المستشفى”.

وأشار البيان نفسه إلى أن السجين المتوفى كان يعاني قيد حياته اضطرابات عقلية، ونفسية، يتناول بسببها الأدوية الموصوفة له من طرف طبيبة الأمراض العقلية والنفسية.

يذكر أن إدارة المؤسسة السجنية المذكورة أبلغت عائلة الهالك بالوفاة، إضافة إلى النيابة العامة المختصة.