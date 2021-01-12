معاناة 23 لاعبا مغربيا بالامارات: تعرضنا للنصب ونتناول بيضة ونصف في اليوم.. بغينا نرجعوا لبلادنا”

جدة - عبدالحي حسين - يتواجد 23 لاعبا مغربيا في وضعية صعبة بالإمارات، بعدما سافروا بهدف الالتحاق باحدی الأكاديميات أملا في في احتراف كرة القدم وتحسين وضعيتهم الاجتماعية.

وقال مجموعة منهم، في تصريحات متفرقة لـ “اليوم 24”: “قدمنا إلى الإمارات لممارسة كرة القدم بعد تسديد مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهما غير أننا تعرضنا للنصب والتنكر”.

وأضاف المتحدثون أنفسهم: “نعيش ظروفا مأساوية في الغربة، لا وجود لأكاديمية وإنما إقامة في الصحراء، نتناول بيضة ونصف وبعض الخبز في اليوم، نعاني من الجوع وسوء العيش”.

وتابعوا “طرقنا جميع الأبوابة لابجاد حل لمشكلتنا، نحن شباب من مختلف مدن المملكة، لا نريد شيٸا غير العودة الی المغرب بعدما مللنا ونفذ صبرنا من سوء الأوضاع واستغلالنا”.