اخبار العالم

معاناة 23 لاعبا مغربيا بالامارات: تعرضنا للنصب ونتناول بيضة ونصف في اليوم.. بغينا نرجعوا لبلادنا”

0 نشر
محمد الشرع 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - يتواجد 23 لاعبا مغربيا في وضعية صعبة بالإمارات، بعدما سافروا بهدف الالتحاق باحدی الأكاديميات أملا في في احتراف كرة القدم وتحسين وضعيتهم الاجتماعية.

وقال مجموعة منهم، في تصريحات متفرقة لـ “اليوم 24”: “قدمنا إلى الإمارات لممارسة كرة القدم بعد تسديد مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهما غير أننا تعرضنا للنصب والتنكر”.

وأضاف المتحدثون أنفسهم: “نعيش ظروفا مأساوية في الغربة، لا وجود لأكاديمية وإنما إقامة في الصحراء، نتناول بيضة ونصف وبعض الخبز في اليوم، نعاني من الجوع وسوء العيش”.

وتابعوا “طرقنا جميع الأبوابة لابجاد حل لمشكلتنا، نحن شباب من مختلف مدن المملكة، لا نريد شيٸا غير العودة الی المغرب بعدما مللنا ونفذ صبرنا من سوء الأوضاع واستغلالنا”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا