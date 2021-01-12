من أجل تصدر الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يرحل لمواجهة بيرنلي

جدة - عبدالحي حسين - يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على فريق بيرنلي في لقاء برسم مباريات الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى.

ويأمل مانشستر يونايتد في انتزاع صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول، في حال نجح في تجنب الهزيمة أمام بيرنلي، وتحقيق تعادل أو فوز في المباراة.

المباراة ستشهد عودة أدينسون كافاني بعد فترة الإيقاف لثلاث مباريات، بسبب عبارات عنصرية في مباراة سابقة أمام واتفورد، إذ سينضم من جديد إلى فريق المدرب النرويجي، أولي جونار سولشاير، بداية من لقاء بيرنلي.

ويحتل مانشستر وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، بفارق الأهداف فقط خلف ليفربول، الذي يأتي في الصدارة بنفس الرصيد من النقاط خلال 17 مباراة، فيما يتواجد بيرنلي في المركز 16 برصيد 16 نقطة.