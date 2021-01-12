المتهمة بسرقة “16 بيضة” تستعد لمغادرة السجن بعد تمتيعها بالسراح المؤقت

جدة - عبدالحي حسين - تستعد السيدة المتهمة بسرقة “16 بيضة” من داخل وحدة إنتاج البيض، يسيرها، برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، في منطقة الرحامنة، إلى مغادرة سجن لوداية، في مراكش، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تمتيعها بالسراح المؤقت.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن دفاع المتهمة نفسها، تقدم بطلب سراح بالمحكمة الابتدائية بن جرير، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تنازل عبد اللطيف الزعيم، البرلماني المذكور، عن متابعتها”.

ومن المرتقب، ان تنطلق الجلسة الثانية، يوم غد الأربعاء، من أجل محاكمتها، بالمحكمة المذكورة.

وكان هذه القضية اثارت جدلا واسعا في صفوف نشطاء مغاربة، على خلفية متابعة سيدة، من طرف برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بتهمة سرقة 16 بيضة من الوحدة الانتاجية في ملكيته.

وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، دخل على خط هذه القضية، بحسب ما كشف عنه الموقع الالكتروني للحزب المذكور.

علاوة على ذلك، أوضح البرلماني المذكور، في تصريحات إعلامية، أن السيدة المعنية، قامت بسرقة كمية كبيرة مم البيض عبر مراحل، حوالي 10800 بيضة، الشيء الذي ينفيه، دفاع المتهمة، مؤكدا ان اعترفت أنها سرقت 16 بيضة ولأول مرة في حياتها.