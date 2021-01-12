151 ألف فحص كورونا جديد وشفاء 2195 حالة بالامارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الثلاثاء، إجراء 151,480 فحصا جديدا لكورونا خلال آخر 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع.



يأتي هذا تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 3,243 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 236,225 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 717 حالة.

وسجلت الوزارة شفاء 2,195 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 210,561 حالة.