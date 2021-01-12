يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19 " وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 108,401 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1,275,652 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 12.9 جرعة لكل 100 شخص.

شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 108401 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الإمارات والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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