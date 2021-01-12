علاء كاظم يحدد موعد مغادرته للأنيق

وقال كاظم في حديث لـ الخليج 365، "لن ارشح مجدداً لرئاسة نادي الطلبة في المستقبل القريب، ساستمر حتى انهي عملي كرئيس للأنيق".

واضاف "ساترك النادي سنة 2022 بعد انتهاء المدة القانوية للهيئة الإدارية وبعدها ساكون خارج اسوار النادي".



يذكر ان جماهير الطلبة، طالبت وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بالتدخل لحل ازمة الانيق وتغيير الهيئة الادارية.