انت الان تتابع خبر أحمد إبراهيم يخوض المباراة رقم 100 بقميص أسود الرافدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-12 | 16:38
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خاض مدافع المنتخب الوطني بكرة القدم، احمد ابراهيم، مباراته رقم 100 مع اسود الرافدين.
وتواجد ابراهيم في التشكيلة الاساسية التي تخوض حالياً مباراة العراق والامارات في دبي.
وابراهيم من مواليد 1992، سجل حضوره مع اسود الرافدين منذ عام 2010 واستطاع ان يقنع المدربين ليتواجد في التشكيلة الاساسية باغلب مباريات المنتخب.
وابراهيم من مواليد 1992، سجل حضوره مع اسود الرافدين منذ عام 2010 واستطاع ان يقنع المدربين ليتواجد في التشكيلة الاساسية باغلب مباريات المنتخب.
ويلعب ابراهيم حالياً في صفوف نادي القوة الجوية.
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