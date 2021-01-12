أحمد إبراهيم يخوض المباراة رقم 100 بقميص أسود الرافدين

وتواجد ابراهيم في التشكيلة الاساسية التي تخوض حالياً مباراة العراق والامارات في دبي.

وابراهيم من مواليد 1992، سجل حضوره مع اسود الرافدين منذ عام 2010 واستطاع ان يقنع المدربين ليتواجد في التشكيلة الاساسية باغلب مباريات المنتخب.



ويلعب ابراهيم حالياً في صفوف نادي القوة الجوية.