نائب يبدي 'استغرابه' من موكب حماية قائد الشرطة الاتحادية

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نستغرب من موكب حماية قائد الشرطة الاتحادية والمتكون من ست سيارات دفع رباعي"، متسائلاً عن "عدد سيارات موكب حماية وزير الداخلية اذا كان قائد الشرطة عدد سيارات حمايته بهذا الحجم".وخاطب الموسوي قائد الشرطة الاتحادية قائلاً: "اذا كنتم لا تشعرون بالامان خلال تجوالكم في شوارع بغداد وانتم بهذه المناصب الامنية فماذا عن المواطن البسيط".

وأضاف، أن "تعليمات الموازنة النافذة التي شرعت من قبل مجلس النواب اشترطت ان يتكون موكب حماية الوزير من ثلاث سيارات لا غير فضلا عن اثنين فقط لوكلاء الوزراء"، متابعاً أن "تطبيق القانون من قبل الجهات التنفيذية يجب ان يكون على اتم وجه وان خرقت هذه السلطة القوانين فليس من العدالة فرضها على المواطن وانزال العقوبات بحقه اذ خرق ابسط القوانين".