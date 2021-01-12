إسرائيل تعتقل لبنانيا اخترق حدودها.. ينتمي لـ" حزب الله"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت قوات الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، خلال كمين نصب في منطقة جبل روس القبض على لبناني اخترق الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي إلقاء القبض على اللبناني المتعاون مع مليشيا حزب الله، وأنه لن يسمح بأي محاولة لخرق سيادة إسرائيل.



وينتمي الراعي اللبناني الذي تم اعتقاله إلى جماعة تم تحديدها على إنها متعاونة مع مليشيا حزب الله حيث تستخدم المليشيا رعاة الأغنام في مهام لجمع المعلومات ومراقبة قوات جيش الدفاع.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، "ينتمي الراعي اللبناني إلى جماعة تم تحديدها على انها متعاونة مع منظمة حزب الله الإرهابية".

وأضاف: "يستخدم حزب الله رعاة الأغنام في مهام لجمع المعلومات ومراقبة قوات الجيش الإسرائيلي".

