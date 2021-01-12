ترامب: لا أحرض على العنف وتحركات عزلي تثير الغضب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يحرض على العنف ولكن التحركات لعزله في الكونجرس تسبب غضبًا شديدًا.

ورفض ترامب، خلال مؤتمر صحفي، الإجابة على سؤال عما إذا كان سيستقيل من منصبه أم لا، مؤكدا أن خطابه يوم اقتحام الكونجرس كان معتدلًا.

يمنح الديمقراطيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة أخيرة، لترك المنصب قبل أيام من انتهاء ولايته وإلا واجه مساءلة بغرض العزل.

وستكون محاولة عزل ترامب هذه الثانية قبل تسليمه السلطة في حدث غير مسبوق بالولايات المتحدة، بسبب اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في 6 يناير/كانون الثاني في أحداث أودت بحياة 5 أشخاص.

ويعتزم مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون التصويت ربما غدا الأربعاء على توجيه اتهامات رسمية بسوء الإدارة، تعرف ببنود المساءلة، ما لم يقدم استقالته أو يتحرك نائبه مايك بنس لعزله بموجب مادة في الدستور.