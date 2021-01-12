وزارة الصحة الماليزية تعلن تسجيل نحو 4000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، الثلاثاء، تسجيل نحو 4000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وهذه هي المرة الثالثة التي تسجل فيها ماليزيا حصيلة إصابات يومية قياسية منذ 6 يناير/كانون الثاني الجاري.

وسجلت ماليزيا 3909 حالات إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة أكثر من 141 ألف حالة، بالإضافة إلى 30 ألفا و390 حالة وصنفتها الوزارة بأنها "نشطة".

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 559 حالة.

ووفقا لبيانات هيئة "كابيتال إيكونمكس" التي نشرت الثلاثاء، فإن ماليزيا، التي يبلغ تعداد سكانها 32 مليون نسمة، سجلت إصابات بالنسبة لكل مليون شخص على مدار السبعة أيام الماضية أكثر من أي دولة آسيوية أخرى، وضعف حالات الدولة التي جاءت في المرتبة الثانية إندونيسيا.

وقال وزير الصحة، أدهم بابا، الثلاثاء، إن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس قد يمثل ضغطا على نظام الرعاية الصحية.

وأضاف أن من يثبت إصابتهم بالفيروس ولكن لا تظهر عليهم أعراض سوف يتم حجرهم في المنزل ابتداء من اليوم بدلا من نقلهم للمستشفى.

وكانت السلطات الماليزية أعلنت حالة الطوارئ، الثلاثاء، لمواجهة "خطر فيروس كورونا" الذي قال رئيس الوزراء محيي الدين ياسين أنه "صار بصورة مباشرة يشكل تهديدا كبيرا على الحياة الاقتصادية لمواطني هذه الدولة".

ويأتي الإعلان بعد أقل من يوم واحد من إعلان حكومة محي الدين إعادة فرض قرارات الإغلاق في العديد من المناطق، ومن بينها مدينة كوالالمبور الأكبر في البلاد، وذلك لمدة أسبوعين، اعتبارا من الأربعاء، كرد فعل على ارتفاع أعداد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد.