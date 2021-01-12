المستشار حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

فاز المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية السابق، برئاسة مجلس النواب المصري بأغلبية الأصوات، وتم إعلان فوزه خلال الجلسة الإجرائية المنعقدة الآن، عقب فرز أصوات النواب في الانتخابات التي جرت بين 4 مرشحين على رئاسة المجلس، وذلك بعد حصوله على 508 أصوات.



وأعلن "جبالي" ترشحه لرئاسة المجلس حيث ادلى بكلمة خلال إعلانه الترشح استعرض فيها سيرته الذاتية وصفته كنائب مستقل وتاريخه السياسي والقضائي، وأنهي كلمته بانه تشرف بانتمائه إلى اسرة بسيطة من صعيد مصر.

كما أعلن أيضا خلال الجلسة عدد من النواب ترشحهم على رئاسة المجلس، بينهم النائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، كما ترشح لرئاسة المجلس النائب محمد مدينة عن حزب الوفد، والنائب الشاب احمد دراج عضو مجلس النواب عن دائرة سمنود.

وجرت عملية التصويت خلال الجلسة بعد تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية بين أعضاء مجلس النواب الذين أدلوا بأصواتهم سريا في أوراق اقتراع تباعا.

وانطلقت أعمال الفصل التشريعي الجديد 2021 - 2026، حيث بدأت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب المصري الجديد المنتخب، وذلك وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.