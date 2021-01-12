حمدان بن زايد يطلع على سير عمليات الهلال الأحمر الإغاثية في ولاية بهانج الماليزية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اتصالا هاتفيا بوفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حاليا في ماليزيا لتقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين من الفيضانات التي اجتاحت 11 محافظة في ولاية بهانج.



واطمأن خلال الاتصال على الأوضاع الإنسانية في ماليزيا بصورة عامة واطلع على سير عمليات الهيئة الإغاثية للمتضررين من الفيضانات.

ووجه الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الوفد بتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية والإغاثية في ماليزيا وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في رفع المعاناة وتحسين الحياة هناك.

وقال إن هذه المساعدات تأتي امتدادا للجهود الإنسانية والإغاثية التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على الساحة الإنسانية الدولية انطلاقا من التزامها الصادق تجاه ضحايا الكوارث الطبيعية والأزمات.

وأكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات لن تدخر وسعا في سبيل تلبية احتياجات المتضررين وتحسين جودة الخدمات الأساسية في النواحي الإيوائية والغذائية والصحية وغيرها من ضروريات الحياة التي يحتاجها سكان المناطق المتأثرة بالفيضانات.

كما أكد أن مبادرات الهيئة في هذا الصدد تعزز نهجها وإستراتيجيتها في سرعة الاستجابة لتداعيات الكوارث الطارئة وتخفيف وطأتها عن كاهل المتأثرين وتحسين أوضاعهم الإنسانية ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم الراهنة.